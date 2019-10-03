Денег нет: Россия выделит другим государствам триллион рублей

По данным «Известий», список стран и организаций, которые получат российские деньги, не уточняется. Эксперты считают, что данный объем кредитов превышает показатели последних 5 лет. Часть этих денег будет направлена на завершение партнёрских проектов в других странах мира. Кредитование действует для покупателей отечественного спецоборудования (военной техники) и различных услуг.