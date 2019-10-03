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Денег нет: Россия выделит другим государствам триллион рублей

3 октября 2019, 13:31
Фото: pixabay.com
Проект бюджета страны до 2022 года предполагает выделение 1 трлн рублей другим государствам в качестве займов и кредитов. Это примерно 15 млрд долларов.

По данным «Известий», список стран и организаций, которые получат российские деньги, не уточняется. Эксперты считают, что данный объем кредитов превышает показатели последних 5 лет. Часть этих денег будет направлена на завершение партнёрских проектов в других странах мира. Кредитование действует для покупателей отечественного спецоборудования (военной техники) и различных услуг.

Предполагается, что большую часть финансирования получат контрагенты в Турции, Индии, Иране, Белоруссии. Например, АЭС «Аккую» оценивается экспертами в 20 млрд долларов.

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По данным Минфина основными должниками Российской Федерации являются Белоруссия, Украина и Венесуэла.

#Новости#Кредиты#Кредитование#Россия#Александр Мязин#Политика
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