В Тюмени составлен рейтинг самых аварийных улиц и перекрестков

При исследовании данных о ДТП в этих местах за 2018 год выявлено 50 аварий. Самым проблемным стал перекрёсток улиц Федюнинского и Мельникайте. Здесь за последний год произошло 10 ДТП с участием транспортных средств и одного пешехода.
Вторую строчку аварийного «рейтинга» занимает улица М. Горького 45, у ТРЦ «Гудвин». За 2018 год там пострадало 11 пешеходов. По пять ДТП зафиксировано на пересечении улиц Малышева и Тобольский тракт и Щербакова – Тимуровцев.
Для снижения аварийности специалисты ГИБДД разрабатывают комплекс мер для каждого конкретного случая. В него входят установки камер, размещение дорожных знаков и усиление нарядов ДПС. В прошлом году наиболее аварийным был перекрёсток Первомайской и Ленина.