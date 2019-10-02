В Тюмени составлен рейтинг самых аварийных улиц и перекрестков

При исследовании данных о ДТП в этих местах за 2018 год выявлено 50 аварий. Самым проблемным стал перекрёсток улиц Федюнинского и Мельникайте. Здесь за последний год произошло 10 ДТП с участием транспортных средств и одного пешехода.