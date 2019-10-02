Тюменские садоводы переходят на прямые договоры энергоснабжения

Сотрудники СУЭНКО ответили на вопросы об особенностях перехода на прямые договоры энергоснабжения. Этот процесс начался еще в 2017 году в рамках первого в России пилотного проекта дорожной карты по передаче электросетей дачных и садовых товариществ на баланс сетевых организаций.