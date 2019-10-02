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Тюменские садоводы переходят на прямые договоры энергоснабжения

2 октября 2019, 07:32
Фото: Наш город / 1Mi
Энергетики обещают, что положительные результаты после перехода потребители ощутят сразу же.
Сюжет
Тюмень

О том, что нужно знать об электросетях на дачных участках, энергетики рассказали тюменским садоводам во время Областного форума старшего поколения «На 55 с плюсом!».

Сотрудники СУЭНКО ответили на вопросы об особенностях перехода на прямые договоры энергоснабжения. Этот процесс начался еще в 2017 году в рамках первого в России пилотного проекта дорожной карты по передаче электросетей дачных и садовых товариществ на баланс сетевых организаций.

В СУЭНКО разработана подробная инструкция по процедуре перехода, проводятся консультации. Передачу сетей инициируют председатели правления СНТ или ДНТ, а затем для заключения договора энергоснабжения владельцам участков следует предоставить в энергосбытовую компанию пакет документов.

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В энергетической компании отмечают, что положительные результаты после передачи сетей и перехода на прямые договоры энергоснабжения тюменцы оценят сразу же, оплачивать содержание электросетей и потери электроэнергии в сетях садоводческого общества не придётся, расчёт за электроэнергию ведется по прибору учета садовода.

Выносить уже установленные приборы учета на фасады зданий или опоры линии электропередачи не требуется, замене подлежат только неисправные приборы учета или не соответствующие требованиям по сроку давности поверки и классу точности.

Сотрудники СУЭНКО готовы выехать к потребителю в удобное для него время, чтобы оформить договор присоединения к электросетям.

#Новости#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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