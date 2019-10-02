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Тяжелобольного молодого человека выписали из тюменского ФЦН без проведения операции

2 октября 2019, 12:41
Фото: 1Mi
Тяжелобольного пациента отправили домой «умирать». У Артема Михайлова опухоль мозга.
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Тюмень

Мать юноши обратилась к общественности, записав видео с просьбой помочь ребенку. Врачи обнаружили новообразование в июле. В это время 18-летний молодой человек находился в Кургане, однако местные хирурги отказались оперировать «сложного» пациента. В Тюмени нейрохирурги пообещали провести биопсию и отправили в Курган для оформления квоты. В результате время было утеряно. Госпитализацию молодого человека назначили на 24 сентября, но симптомы болезни усилились, он не может нормально ходить и практически ослеп.

На данный момент специалисты заявляют, что «ситуация критична, биопсию делать опасно». Семье предлагают оформить квоту в Санкт-Петербург, но это займёт недели.

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Тюменский ФЦН напрямую подчиняется Минздраву. Хирурги учреждения отмечают, что после проведенной врачебной комиссии принято решение о невозможности операции. Пациент может воспользоваться высокотехнологичной помощью в других учреждениях РФ. Для более быстрого оформления квоты нужно обратиться в курганский департамент здравоохранения, сообщает Вслух.ру.

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