Тяжелобольного молодого человека выписали из тюменского ФЦН без проведения операции

Мать юноши обратилась к общественности, записав видео с просьбой помочь ребенку. Врачи обнаружили новообразование в июле. В это время 18-летний молодой человек находился в Кургане, однако местные хирурги отказались оперировать «сложного» пациента. В Тюмени нейрохирурги пообещали провести биопсию и отправили в Курган для оформления квоты. В результате время было утеряно. Госпитализацию молодого человека назначили на 24 сентября, но симптомы болезни усилились, он не может нормально ходить и практически ослеп.