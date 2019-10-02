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Именем погибшего тюменского капитана полиции назовут улицу

2 октября 2019, 13:26
В Тюмени назовут улицу именем погибшего капитана полиции Виктора Тимофеева. Он погиб в 2016 году при штурме боевиков в Дагестане.
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Тюмень

Во время спецоперации три года назад Виктор Тимофеев шел щитовым прикрывая боевую группу. По оперативным данным в доме могли укрываться боевики. При штурме капитан получил ранение в бедренную артерию. После боевой спецоперации его доставили в больницу, но он скончался от кровопотери. Тимофеев награждён орденом мужества посмертно, ему было 33 года. В ходе боевой операции 14 мая в Дагестане пострадали 17 полицейских и два человека погибли.

Родные погибшего капитана отметили, что его имя не будет забыто. В УМВД Тюменской области сообщили, что данное решение принято на заседании специальной комиссии. В ней принимали участие и близкие погибшего сотрудника МВД. Новая улица находится в районе ДОКа.

#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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