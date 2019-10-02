Именем погибшего тюменского капитана полиции назовут улицу

Во время спецоперации три года назад Виктор Тимофеев шел щитовым прикрывая боевую группу. По оперативным данным в доме могли укрываться боевики. При штурме капитан получил ранение в бедренную артерию. После боевой спецоперации его доставили в больницу, но он скончался от кровопотери. Тимофеев награждён орденом мужества посмертно, ему было 33 года. В ходе боевой операции 14 мая в Дагестане пострадали 17 полицейских и два человека погибли.