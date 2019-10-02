Более 700 пожилых приморцев отдохнут за счет ФСС в 2019 году

В 2018-м году в ФСС заявление подали 397 компаний, объемы финансирования превысили 115 миллионов рублей. В этом году в Приморском крае численность таких организаций перевалила за полтысячи, а сумма финансирования достигла 165,4 миллионов рублей. В частности, 213 предприятий – из Владивостока, сумма финансирования 57,5 миллиона. Фондом направлено свыше 26 миллионов на санаторно-курортное лечение приморцев, в том числе – 193 пожилых людей (8,7 миллионов).