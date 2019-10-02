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Более 700 пожилых приморцев отдохнут за счет ФСС в 2019 году

2 октября 2019, 06:33
Фото: pixnio.com
За счет средств Фонда социального страхования в 2019 году на отдых отправится свыше 700 работников из Приморского края. Большая часть из них – это лица пенсионного или предпенсионного возрастов.

Согласно актуальному законодательству, теперь на санаторное лечение можно направлять не только персонал, занятый на вредном производстве, но и пожилых людей, что строго регулируется приказом Минтруда РФ, напоминает Vostokmedia.

ФСС завершил прием заявлений от компаний на финансирование мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний. Благодаря этой программе на улучшение условий труда можно пустить часть налогов – до 30% от всей суммы страховых взносов. Средства идут, в частности, и на организацию отдыха.

Программа фонда является весьма обширной, но чаще всего предприятия останавливают выбор на проведении медосмотра работников (64,2 миллиона рублей), покупке защитных средств (4,9 миллиона рублей) и санаторно-курортное лечение (26,3 миллиона рублей).

В 2018-м году в ФСС заявление подали 397 компаний, объемы финансирования превысили 115 миллионов рублей. В этом году в Приморском крае численность таких организаций перевалила за полтысячи, а сумма финансирования достигла 165,4 миллионов рублей. В частности, 213 предприятий – из Владивостока, сумма финансирования 57,5 миллиона. Фондом направлено свыше 26 миллионов на санаторно-курортное лечение приморцев, в том числе – 193 пожилых людей (8,7 миллионов).

Главам компаний стоит заранее стоит заблаговременно продумать бюджет, чтобы запланировать необходимую сумму. Впоследствии она будет возмещена Фондом. Обо всех деталях программы можно узнать на официальном интернет-портале ФСС.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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