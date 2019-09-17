Зарево видно за 30 км: «ЗапСибНефтехим» запускает компрессор пирогаза

Пламя высотой около 10 метров уже второй раз наблюдают в промзоне компании «Сибур». Здесь строители пытаются запустить работу крупного химического комплекса. 16 сентября местные жители заметили над заводом «похожее на бублик» розовое облако. Далее над заводом поднялось огромное зарево. Некоторые тоболяки считают, что огонь был на земле в зоне стройплощадки.