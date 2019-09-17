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Зарево видно за 30 км: «ЗапСибНефтехим» запускает компрессор пирогаза

17 сентября 2019, 11:44
Фото: «Криминальный Тобольск» Вконтакте
Жители Тобольска делятся в соцсетях фотографиями попыток запуска работы «ЗапСибНефтехима». Вечером очевидцы могут наблюдать факел завода на расстоянии 30 километров.

Пламя высотой около 10 метров уже второй раз наблюдают в промзоне компании «Сибур». Здесь строители пытаются запустить работу крупного химического комплекса. 16 сентября местные жители заметили над заводом «похожее на бублик» розовое облако. Далее над заводом поднялось огромное зарево. Некоторые тоболяки считают, что огонь был на земле в зоне стройплощадки.

Специалисты завода сообщают, что для безопасности работает факельная установка пиролиза. Горение нужно для исключения нештатных процессов. На предприятии идёт запуск компрессора пирогаза. Ожидается, что «ЗапСибНефтехим» заработает в октябре 2019 года. В строительство завода вложено около 8 млрд долларов.

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#Новости#Промышленность#ЗапСибНефтехим#Тобольск#Александр Мязин#Экономика
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