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В Тюмени обсуждают введение единого стиля домов и улиц

17 сентября 2019, 10:34
Фото: ВКонтакте
В Тюмени застройщикам придется пересмотреть свою деятельность из-за планов городской администрации. В областной столице введут единый стиль зданий и улиц.

На Тюменском нефтегазовом форуме стали известны планы по разработке «дизайн-кода» для новых зданий в Тюмени. Об этом сообщил Руслан Кухарук. Будут отрегулирована цветовая гамма строений, стилистика и архитектура. Часть уже построенных зданий будут ориентироваться на новые правила в ходе проведения планового капитального ремонта или реставрации.

По информации URA.RU, новая инициатива может стать очередным барьером для строителей. Архитектуру зданий придётся согласовывать с чиновниками администрации города. Единый стиль может снизить конкурентное преимущество при реализации архитектурных новинок.

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Сроки реализации данного проекта неизвестны.

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#Новости#Строительство#Архитектура#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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