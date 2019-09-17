В Тюмени обсуждают введение единого стиля домов и улиц

На Тюменском нефтегазовом форуме стали известны планы по разработке «дизайн-кода» для новых зданий в Тюмени. Об этом сообщил Руслан Кухарук. Будут отрегулирована цветовая гамма строений, стилистика и архитектура. Часть уже построенных зданий будут ориентироваться на новые правила в ходе проведения планового капитального ремонта или реставрации.