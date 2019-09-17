Тюменке грозит до двух лет колонии за ложный донос

По словам заявительницы, она получила по почте уведомление от кредитного учреждения, в котором утверждалось, что она взяла займ на 3,5 тыс. рублей. При этом, как уверяла девушка, она не связывала себя финансовыми обязательствами с кредитором.
Она также рассказала, что не теряла паспорт и другие документы, не подписывала договор о займе и не получала денег от микрофинансовой организации. По данному факту было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что девушка предоставила в полицию ложные сведения.
В УМВД по Тюменской области пояснили, что заявительница все же лично оформила займ, но возвращать его не планировала. По какой причине она совершила ложный донос в полицию не сообщается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Девушке грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.