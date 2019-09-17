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Тюменке грозит до двух лет колонии за ложный донос

17 сентября 2019, 07:03
Фото: 1Mi
В МО МВД России «Голышмановский» поступило сообщение от местной жительницы 1997 года рождения о совершенных в отношении нее мошеннических действий.
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Тюмень

По словам заявительницы, она получила по почте уведомление от кредитного учреждения, в котором утверждалось, что она взяла займ на 3,5 тыс. рублей. При этом, как уверяла девушка, она не связывала себя финансовыми обязательствами с кредитором.

Она также рассказала, что не теряла паспорт и другие документы, не подписывала договор о займе и не получала денег от микрофинансовой организации. По данному факту было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что девушка предоставила в полицию ложные сведения.

В УМВД по Тюменской области пояснили, что заявительница все же лично оформила займ, но возвращать его не планировала. По какой причине она совершила ложный донос в полицию не сообщается.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Девушке грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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#Новости#Кредиты#Заведомо ложный донос#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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