Нефтегазовый форум пройдет в этом году в Тюмени в новом формате

Стоимость билетов на нефтегазовый форум, к которому в этом году добавятся еще несколько площадок, начинается от 60 тыс. рублей. За эту цену участник сможет посетить выставки, побывать на всех мероприятиях, а также принять участие в технологических днях и получить доступ к материалам форума. Год назад билет с правом получения тех же функций стоил в три раза дешевле.