Нефтегазовый форум пройдет в этом году в Тюмени в новом формате

Мероприятие не посетит ранее заявленный первый бизнесмен в списке российского Forbes и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, но ожидается визит гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, напомним, он занимает в рейтинге 58-ю строчку.
В 2018 году нефтегазовый форум собрал более 2 тыс участников, ожидается, что в этом году мероприятие посетят 3,5 тыс участников. Также на один день увеличится и срок проведения форума. Основная тема - модернизация нефтегазовой отрасли.
Форум проводят: правительство Тюменской области, Минприроды и Тюменский индустриальный университет. Сумму, которая была потрачена на проведение знакового для региона мероприятия, по-прежнему не разглашается.
Стоимость билетов на нефтегазовый форум, к которому в этом году добавятся еще несколько площадок, начинается от 60 тыс. рублей. За эту цену участник сможет посетить выставки, побывать на всех мероприятиях, а также принять участие в технологических днях и получить доступ к материалам форума. Год назад билет с правом получения тех же функций стоил в три раза дешевле.