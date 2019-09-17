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Нефтегазовый форум пройдет в этом году в Тюмени в новом формате

17 сентября 2019, 06:26
Фото: Правительство Тюменской области
В областной столице с 17 по 19 сентября пройдет очередной нефтегазовый форум, на этот раз его проведут в новом формате. В его оргкомитете не будет Вадима Шумкова, который в настоящее время возглавляет Курганскую область.
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Тюмень

Мероприятие не посетит ранее заявленный первый бизнесмен в списке российского Forbes и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, но ожидается визит гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, напомним, он занимает в рейтинге 58-ю строчку.

В 2018 году нефтегазовый форум собрал более 2 тыс участников, ожидается, что в этом году мероприятие посетят 3,5 тыс участников. Также на один день увеличится и срок проведения форума. Основная тема - модернизация нефтегазовой отрасли.

Форум проводят: правительство Тюменской области, Минприроды и Тюменский индустриальный университет. Сумму, которая была потрачена на проведение знакового для региона мероприятия, по-прежнему не разглашается.

Стоимость билетов на нефтегазовый форум, к которому в этом году добавятся еще несколько площадок, начинается от 60 тыс. рублей. За эту цену участник сможет посетить выставки, побывать на всех мероприятиях, а также принять участие в технологических днях и получить доступ к материалам форума. Год назад билет с правом получения тех же функций стоил в три раза дешевле.

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#Новости#Тюменский нефтегазовый форум#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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