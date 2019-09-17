Клиенты Альфа-Банка смогут быстрее проводить международные платежи

Члены IIN могут быстрее обмениваться информацией, которая важна для проведения платежей, и свести к минимуму задержки в глобальном платежном процессе. По сообщению Newsnn, это позволит значительно ускорить скорость перевода платежей.
Глава управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова заявила, что после присоединения финансовой организации к IIN международные переводы клиентов банка существенно ускорятся. Если раньше на это тратилась масса ресурсов и времени, то теперь клиенты Альфа-Банк смогут пользоваться наилучшим сервисом международных расчетов.
Глава направления продаж казначейских услуг для финансовых институтов JP Morgan Kiat Seng Lim обрадовался, узнав, что Альфа-Банк вступил в IIN. Чем больше новых банков присоединятся к JP Morgan, тем быстрее смогут получить выгоду от высокой скорости платежей и сокращения операционных расходов.
По словам Kiat Seng Lim, разработчики JP Морган постоянно изучают и реализуют разные технологические решения, которые направлены на повышение качества работы клиентов холдинга. Новая платформа ярко демонстрирует, как распределенная база данных используется для формирования быстрого обмена информацией.
Альфа-Банк пытается сделать свой сервис лучше и регулярно внедряет новейшие разработки. Финансовая организация входит в список ведущих российских банков по внедрению технологий распределенного реестра. За плечами Альфа-банк большой опыт работы на Еthereum, Hyperledger Fabric и R3 Corda.
В течение одного года Альфа-Банк пользуется услугой SWIFT gpi, благодаря которой клиенты оперативно информируются о завершенных платежах. Весной 2019 года Альфа-Банк присоединился к крупной сети Marco Polo, которая демонстрирует быстрый рост. Летом текущего года на Innovators 2019 Альфа-Банк получил от консалтинговой компании Global Finance награду в номинации «Блокчейн-проекты для крупного бизнеса».