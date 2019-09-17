Клиенты Альфа-Банка смогут быстрее проводить международные платежи

В течение одного года Альфа-Банк пользуется услугой SWIFT gpi, благодаря которой клиенты оперативно информируются о завершенных платежах. Весной 2019 года Альфа-Банк присоединился к крупной сети Marco Polo, которая демонстрирует быстрый рост. Летом текущего года на Innovators 2019 Альфа-Банк получил от консалтинговой компании Global Finance награду в номинации «Блокчейн-проекты для крупного бизнеса».