«Законное получение военного билета» — как это работает?

Полностью здоровых людей не существует, есть не до конца обследованные. Существуют заболевания без симптомов, сложно выявляемые и редкие, а также множество заболеваний, которые требуют дополнительных документов, чтобы попасть под критерии Расписания болезней. У большого количества призывников, которые обращаются к нам, есть хотя бы одна болезнь, с которой не берут в армию.