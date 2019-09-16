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«Законное получение военного билета» — как это работает?

16 сентября 2019, 13:49
Каждый год, граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет призываются на службу. Весенний призыв идет с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря.
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Тюмень

После получения повестки, молодой человек должен прибыть в военкомат и пройти медицинское освидетельствование, по результатам которой определяется категория годности. Далее призывник получает повестку на призывную комиссию, где утверждается итоговая категория и выносится решение о призыве молодого человека в армию или зачислении в запас.

«Молодым людям, которые не горят желанием служить в армии, стоит обратить внимание на свое здоровье», — советует руководитель Тюменского филиала федеральной юридической компании «ПризываНет.ру» Александр Долгачев.

Основной причиной для присвоения категории годности, которая освобождает от службы, является наличие непризывного заболевания.

По мнению военкомата — диагностика здоровья призывника всегда лежит на самом призывнике. Поэтому и возникают случаи, когда некоторых ребят признают годными к военной службе, несмотря на наличие у них непризывных заболеваний. Многие просто не знают о своих болезнях или не могут самостоятельно доказать их наличие.

«Врачи в военкомате не имеют права выставлять диагноз. Но они могут визуально осматривать призывника, выслушивать жалобы, изучать амбулаторную карту и сравнивать показания с Расписанием болезней (официальным перечнем заболеваний, которые могут повлиять на категорию годности к службе в армии). Поэтому, в военкомат нужно идти подготовленным, с медицинскими документами, подтверждающими имеющиеся у призывника заболевания», — рассказывает Александр.

Досконально обследоваться, собрать нужные документы и отстоять свои права помогают компании, специализирующиеся на работе с призывниками.

Каким образом происходит юридическая помощь призывникам?

Мы находим непризывные заболевания, помогаем собрать нужные документы, боремся с намеренным занижением диагнозов в больницах, оспариваем неправомерные действия военкомата.

Что делать, если призывник здоров и у него нет выявленного непризывного заболевания?

Полностью здоровых людей не существует, есть не до конца обследованные. Существуют заболевания без симптомов, сложно выявляемые и редкие, а также множество заболеваний, которые требуют дополнительных документов, чтобы попасть под критерии Расписания болезней. У большого количества призывников, которые обращаются к нам, есть хотя бы одна болезнь, с которой не берут в армию.

Какие гарантии вы даете?

Мы опираемся только на законы РФ. Перед тем, как приступить к работе, со своими клиентами мы подписываем нотариальную доверенность, которая гарантирует защиту интересов клиента в суде, военном комиссариате или сборном пункте.

Если призывная комиссия, несмотря на предоставленные медицинские документы, выносит решение о призыве клиента на военную службу, то наши юристы в судебном порядке оспаривают это решение и добиваются его отмены. При этом мы работаем исключительно в строгом соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». Помогаем призывникам получить освобождение от призыва в армию только на законных основаниях.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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