ВСК - финалист международного конкурса Insurer Innovation Awards 2019

В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме – без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Также за год выросло в 2 раза – до 2,5 миллионов количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.