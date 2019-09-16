В Тюменской области введут специальный налоговый режим для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых подразумевает, что люди, у которых нет официального работодателя и наемных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог без всякой отчетности по ставке 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и ИП.