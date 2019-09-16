В Тюменской области введут специальный налоговый режим для самозанятых

В настоящее время проект работает в пилотном режиме в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Оксаны Тетериной, специальный налоговый режим для самозанятых планировали ввести для всех желающих регионов, либо добавить в этот список наиболее "сильные" субъекты страны.
Тюменская область входит в число таких сильных субъектов, и в любом случае подключится к эксперименту в 2020 году, заявила она на "Слете успешных предпринимателей-2019" в Тюмени.
Специальный налоговый режим для самозанятых подразумевает, что люди, у которых нет официального работодателя и наемных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог без всякой отчетности по ставке 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и ИП.