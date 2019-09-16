В Тюмени пассажир такси ограбил своего попутчика

В дежурную часть полиции поступило заявление от мужчины, который сообщил, что его ограбили. Как выяснили стражи правопорядка, подозреваемый в качестве пассажира ехал в такси. Водитель взял еще одного клиента, который следовал в ту же сторону.
Добираясь до пункта назначения, мужчины повздорили. Один из них выхватил у оппонента смартфон и две тысячи рублей, которые лежали в кармане. После этого при первой же остановке автомобиля злоумышленник покинул машину. Водитель такси вместе с потерпевшим позвонили в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.
В результате был задержан 41 - летний тюменец. Потратить денежные средства и сбыть телефон он не успел, все украденное возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.