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В Тюмени пассажир такси ограбил своего попутчика

16 сентября 2019, 07:04
Фото: Наш город / 1Mi
До 5 лет лишения свободы грозит пассажиру такси, который присвоил имущество своего попутчика.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть полиции поступило заявление от мужчины, который сообщил, что его ограбили. Как выяснили стражи правопорядка, подозреваемый в качестве пассажира ехал в такси. Водитель взял еще одного клиента, который следовал в ту же сторону.

Добираясь до пункта назначения, мужчины повздорили. Один из них выхватил у оппонента смартфон и две тысячи рублей, которые лежали в кармане. После этого при первой же остановке автомобиля злоумышленник покинул машину. Водитель такси вместе с потерпевшим позвонили в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

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В результате был задержан 41 - летний тюменец. Потратить денежные средства и сбыть телефон он не успел, все украденное возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

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