В Тюмени пассажир такси ограбил своего попутчика

Добираясь до пункта назначения, мужчины повздорили. Один из них выхватил у оппонента смартфон и две тысячи рублей, которые лежали в кармане. После этого при первой же остановке автомобиля злоумышленник покинул машину. Водитель такси вместе с потерпевшим позвонили в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.