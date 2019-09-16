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В Тюмени обнаружили боевой снаряд. Место инцидента было оцеплено полицией

16 сентября 2019, 12:40
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени на улице Спорта был обнаружен предмет похожий на боевой снаряд. На место инцидента прибыли МЧС и Росгвардия.
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Тюмень

Сообщается, что сотрудники экстренных служб оцепили место ЧП. На данный момент находка угрозы для тюменцев не представляет. Очевидцы отмечают, что место инцидента было оцеплено ещё в 09:00.

В августе текущего года бойцы ОМОНа обезвредили снаряд в селе Пяткова около Тюмени. Его выкопал местный житель и немедленно сообщил в полицию. Специалисты исследовали объект и установили, что это граната. Её поместили в специальный контейнер и взорвали. В начале сентября грибники обнаружили в тюменском лесу, около озера Андреевское, учебную мину. В 2018 году таких мин было найдено несколько штук. По словам специалистов «боеприпасы» остаются после проведения учений призывников. Данную информацию подтвердили в ТВВИКУ.

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#Новости#ЧП#ОМОН#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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