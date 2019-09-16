В Тюмени обнаружили боевой снаряд. Место инцидента было оцеплено полицией

В августе текущего года бойцы ОМОНа обезвредили снаряд в селе Пяткова около Тюмени. Его выкопал местный житель и немедленно сообщил в полицию. Специалисты исследовали объект и установили, что это граната. Её поместили в специальный контейнер и взорвали. В начале сентября грибники обнаружили в тюменском лесу, около озера Андреевское, учебную мину. В 2018 году таких мин было найдено несколько штук. По словам специалистов «боеприпасы» остаются после проведения учений призывников. Данную информацию подтвердили в ТВВИКУ.