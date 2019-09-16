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В Минтруда обсудят, где ввести четырехдневную рабочую неделю

16 сентября 2019, 12:32
Фото: pixabay.com
В Министерстве труда и социальной защиты РФ планируется на этой неделе провести совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Сюжет
Тюмень

Как пишут «Известия», эксперимент затронет компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. Об этом рассказал изданию замминистра экономического развития Петр Засельский.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.

Чиновник отметил, что конкретных параметров перехода пока нет. По его словам, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.

«Наш город» ранее делал опрос среди своих читателей о том, сколько тюменцы готовы работать дней в неделю.

Результат опроса показал, что большинство от принявших участия в голосовании считают, что не нужно ничего менять, а оставить все как есть, то есть рабочую пятидневку. В свою очередь, треть полагает, что предпочтительней была бы четырехдневная неделя.

Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в июне этого года на Международной конференции труда в Женеве.

Большинство тюменцев против инициативы Медведева о четырехдневной рабочей неделе
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«Наш город» также опросил своих экспертов, мнения которых разделились.

С идеей в принципе согласился председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, а руководитель фракции КПРФ в областной думе Тамара Казанцева раскритиковала инициативу премьер-министра.

В результате 49% читателей «Нашего города» высказались за пятидневную рабочую неделю. Треть (33%) за четырехдневку. Готовы работать только три дня - 10% аудитории нашего издания. А вот 6% согласны работать без выходных, видимо люди взяли ипотеку и хотят быстрее рассчитаться с кредиторами. И только 2% считают достаточным для отдыха один выходной и согласны перейти на шестидневную рабочую неделю.

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