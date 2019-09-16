В Минтруда обсудят, где ввести четырехдневную рабочую неделю

Как пишут «Известия», эксперимент затронет компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. Об этом рассказал изданию замминистра экономического развития Петр Засельский.
«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.
Чиновник отметил, что конкретных параметров перехода пока нет. По его словам, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.
«Наш город» ранее делал опрос среди своих читателей о том, сколько тюменцы готовы работать дней в неделю.
Результат опроса показал, что большинство от принявших участия в голосовании считают, что не нужно ничего менять, а оставить все как есть, то есть рабочую пятидневку. В свою очередь, треть полагает, что предпочтительней была бы четырехдневная неделя.
Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в июне этого года на Международной конференции труда в Женеве.
«Наш город» также опросил своих экспертов, мнения которых разделились.
С идеей в принципе согласился председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, а руководитель фракции КПРФ в областной думе Тамара Казанцева раскритиковала инициативу премьер-министра.
В результате 49% читателей «Нашего города» высказались за пятидневную рабочую неделю. Треть (33%) за четырехдневку. Готовы работать только три дня - 10% аудитории нашего издания. А вот 6% согласны работать без выходных, видимо люди взяли ипотеку и хотят быстрее рассчитаться с кредиторами. И только 2% считают достаточным для отдыха один выходной и согласны перейти на шестидневную рабочую неделю.