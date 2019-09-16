Ростов-на-Дону отмечает свой 270-летний юбилей с большим размахом

«Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор»,— сказал Василий Голубев.
Столица Дона издавна была торговым центром, именно торговля придала Ростову-на-Дону его статус южного форпоста России. Но сегодня тут получают развитие и многие другие сферы. Появляются инновационные производства, по количеству субъектов малого предпринимательства на душу населения Ростов занимает третье место в стране. Объем инвестиций только за первые полгода текущего года превысил 34 млрд рублей, пишет Rostovgazeta.ru.
Сектор тяжелой промышленности донской столицы составляют легендарные Ростсельмаш, Роствертол, Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи.
Один из наиболее динамичных секторов экономики — строительство жилой недвижимости. Инвестиции здесь превысили 168 млрд рублей. Ростов занимает второе место среди миллионников по объему ввода жилья (не учитывались показатели Москвы и Петербурга). Появились новые микрорайоны. В этом году объем сданного жилья составляет 700 тысяч квадратных метров, а план 2019 года в целом — 1 млн 259 тысяч «квадратов» жилых площадей.
За последнее время для ростовчан открылись новые общественные зоны. Например, парк «Россия – моя история», парк Левобережный или знаменитый стадион «Ростов-Арена. Реконструирован Гребной канал.
Василий Голубев уверен, что столица Дона не этом, конечно же, не остановится.
В рамках реализации федеральных проектов 1 сентября открылась новая школа в Суворовском микрорайоне на 1340 мест. В Красном Аксае школу введут в эксплуатацию тоже в текущем году. В планах строительство шести детских садов, два должны сдать так же в 2019-м. В ближайшее время предстоит облагородить территорию двух городских парков и благоустроить зеленую зону у реки Темерник.
Также наконец-то будет проведен капитальный ремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы. Выделены деньги на строительство хирургического центра. В ДГТУ заработал научно-образовательный центр высоких технологий.
Использование IT — основополагающий принцип в формировании Нового Ростова, считает губернатор Голубев. Городу предстоит занять первые места по скорости внедрения «цифры» в медицину, транспорт, ЖКХ.
«Не потерять Ростов, которым мы гордимся и любим, и одновременно дать ему новый импульс для жизни —наша общая задача», — подчеркнул губернатор Василий Голубев.