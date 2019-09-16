Ростов-на-Дону отмечает свой 270-летний юбилей с большим размахом

В рамках реализации федеральных проектов 1 сентября открылась новая школа в Суворовском микрорайоне на 1340 мест. В Красном Аксае школу введут в эксплуатацию тоже в текущем году. В планах строительство шести детских садов, два должны сдать так же в 2019-м. В ближайшее время предстоит облагородить территорию двух городских парков и благоустроить зеленую зону у реки Темерник.