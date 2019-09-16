«Новый поток» не вошел в обновленный рейтинг крупнейших частных компаний России

Утрата позиции в рейтинге может быть связана с банкротством Антипинского НПЗ и последующими судебными разбирательствами с руководством предприятия.Напомним, что в настоящее время Антипинский НПЗ находится под контролем у Сбербанка и компании SOCAR, а его бывший владелец Дмитрий Мазур - под арестом. Кроме этого, уголовное дело возбуждено и на Геннадия Лисовиченко, который ранее занимал должность гендиректора Антипинского НПЗ.