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«Новый поток» не вошел в обновленный рейтинг крупнейших частных компаний России

16 сентября 2019, 07:33
Фото: Наш город / 1Mi
Издание Forbes 16 сентября опубликовало рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.
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Тюмень

Год назад в него входили тюменские компании «Сибур» и «Новый поток». В обновленной версии рейтинга одна из них выбыла. Речь идет «Новом потоке». В 2018 году в рейтинге крупнейших компаний группа компаний «Новый поток» занимала 32-ю строчку.

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Утрата позиции в рейтинге может быть связана с банкротством Антипинского НПЗ и последующими судебными разбирательствами с руководством предприятия.Напомним, что в настоящее время Антипинский НПЗ находится под контролем у Сбербанка и компании SOCAR, а его бывший владелец Дмитрий Мазур - под арестом. Кроме этого, уголовное дело возбуждено и на Геннадия Лисовиченко, который ранее занимал должность гендиректора Антипинского НПЗ.

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Компания «Сибур» разместилась на 13 строке рейтинга. На нее работают более 26 тысяч человек, выручка в 2018 году составила 568 млрд рублей, сообщает Forbes.

#Новости#Банкротство#Тюменская область#Антипинский НПЗ#СИБУР#Тюмень#Виктория Ахремчук#Политика
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