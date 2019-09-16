«Новый поток» не вошел в обновленный рейтинг крупнейших частных компаний России

Год назад в него входили тюменские компании «Сибур» и «Новый поток». В обновленной версии рейтинга одна из них выбыла. Речь идет «Новом потоке». В 2018 году в рейтинге крупнейших компаний группа компаний «Новый поток» занимала 32-ю строчку.
Утрата позиции в рейтинге может быть связана с банкротством Антипинского НПЗ и последующими судебными разбирательствами с руководством предприятия.Напомним, что в настоящее время Антипинский НПЗ находится под контролем у Сбербанка и компании SOCAR, а его бывший владелец Дмитрий Мазур - под арестом. Кроме этого, уголовное дело возбуждено и на Геннадия Лисовиченко, который ранее занимал должность гендиректора Антипинского НПЗ.
Компания «Сибур» разместилась на 13 строке рейтинга. На нее работают более 26 тысяч человек, выручка в 2018 году составила 568 млрд рублей, сообщает Forbes.