Леонид Делицын: Альфа-Банк предложил холдингам удобный «банк под ключ»

Новое приложение Distributed Treasury and Cash Management (DTCM) создано на блокчейн-базе Waves специалистами Альфа-Банка и X5 Retail Group. Эксперт «Финама» Леонид Делицын подчеркивает, что модели BaaS и технологии распределенного реестра, задействованные в программе, делают функционал настолько гибким, что избавляют крупный бизнес от собственных разработок по управлению финансовыми потоками компании.
Главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич, в свою очередь, отмечает, что новый сервис дает начало совершенно новой эпохе взаимодействия бизнес-структур с финансовыми институтами. Пользователи получают единый казначейский сервис, усовершенствованное управление данными, оптимизацию расходов и снижение операционных рисков. Светлана Демяшкевич также отметила, что X5 Retail Group будет использовать свою разработку как для собственных нужд, так и для взаимодействия с контрагентами.
Функциональное наполнение сервиса отвечает спросу компаний финансового рынка на максимальную безопасность данных, прозрачность и оперативноcть управления со снижением временных трат. Все это — базовые принципы DTCM, пишет NewsNN.
Представитель Waves Enterprise, директор по развитию Игорь Кузьмичев добавляет, что появление подобного прорывного сервиса — показатель востребованности крупными финансовыми и бизнес-структурами технологий блокчейн. К тому же, мотивом подобной разработки было повышение эффективности бизнес-решений, а не конъюнктура рынка.
Глава центра разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон замечает, что функционал сервиса позволяет клиенту создать «банк внутри банка» и настраивать его полностью под свои потребности, без обращения в сам банк. Это похоже на работу облачных сервисов, которые предоставляют в аренду весь свой арсенал инструментов и мощность серверов.
DTCM — это бизнес-приложение с массой новых технологий. Это открытые API, банкинг, смарт-контракты, алгоритмы распределенного реестра. Клиент получает в распоряжение набор автоматизированных функций, которые корректируют настройки, меняют лимиты счетов, управляют временем сбора данных, проводят документооборот и в целом организуют всю систему работы с деньгами.
DTCM востребован у бизнеса, где много структурных подразделений, добавляет Денис Додон, например, несколько юрлиц или ДЗО с разными счетами. Это управляющие и строительные компании в одной структуре, вертикально интегрированные холдинги, государственные корпорации и трасты. Все они получают сервисы согласно принятой бизнес-логике.