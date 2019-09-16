Леонид Делицын: Альфа-Банк предложил холдингам удобный «банк под ключ»

Главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич, в свою очередь, отмечает, что новый сервис дает начало совершенно новой эпохе взаимодействия бизнес-структур с финансовыми институтами. Пользователи получают единый казначейский сервис, усовершенствованное управление данными, оптимизацию расходов и снижение операционных рисков. Светлана Демяшкевич также отметила, что X5 Retail Group будет использовать свою разработку как для собственных нужд, так и для взаимодействия с контрагентами.