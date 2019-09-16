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Ключи лежали без присмотра: в Тюмени задержали угонщика

16 сентября 2019, 06:51
Фото: Pixabay
В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне.
Сюжет
Тюмень

В полицию города обратилась жительница Тюмени, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль. Из Центра управления нарядами УМВД России комплексным силам полиции незамедлительно передали ориентировку на транспортное средство. Угнанную машину обнаружили на улице Малиновского, а также задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель областной столицы.

Задержанный пояснил, что находясь в гостях и распивая спиртные напитки, воспользовался оставленными без присмотра ключами от машины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Также его привлекут к ответственности за управлением транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения.

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