Ключи лежали без присмотра: в Тюмени задержали угонщика

В полицию города обратилась жительница Тюмени, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль. Из Центра управления нарядами УМВД России комплексным силам полиции незамедлительно передали ориентировку на транспортное средство. Угнанную машину обнаружили на улице Малиновского, а также задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель областной столицы.
Задержанный пояснил, что находясь в гостях и распивая спиртные напитки, воспользовался оставленными без присмотра ключами от машины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
Также его привлекут к ответственности за управлением транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения.