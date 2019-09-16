Ключи лежали без присмотра: в Тюмени задержали угонщика

В полицию города обратилась жительница Тюмени, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль. Из Центра управления нарядами УМВД России комплексным силам полиции незамедлительно передали ориентировку на транспортное средство. Угнанную машину обнаружили на улице Малиновского, а также задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель областной столицы.