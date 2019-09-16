Клуб "Duplex" приглашает тюменцев на свой первый день рождения

Вот уже скоро год, как Клуб "Duplex" радует своих гостей лучшей топовой музыкой и атмосферой. Но то ли еще будет! Для тюменцев и гостей города клуб подготовил праздничную программу и приятные сюрпризы.
К своему первому дню рождения клуб "Duplex" запускает супер конкурс на розыгрыш часов Apple Watch!
- Быть нашим гостем с 13 сентября по 11 октября 2019 г.;
- Сделать заказ на сумму 1500₽ и более;
- На чеке написать свое ФИО и номер телефона;
- Отдать чек для участия в розыгрыше администраторам;
- Прийти на вечеринку 12 октября и ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
Желаем удачи!
Открыты каждую пятницу и субботу с 20:00 до 06:00 утра!
по адресу: Тюмень, ул. Максима Горького, 44/3
Резерв столиков по тел.: 55-08-01
* Розыгрыш часов Apple Watch будет происходить только среди присутствующих гостей (участников розыгрыша) в клубе Duplex.