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Клуб "Duplex" приглашает тюменцев на свой первый день рождения

16 сентября 2019, 04:00
Фото: ресторанная группа "ВинГрад"
Хотите провести выходной вечер с размахом, драйвом, куражом - приходите на День рождения клуба "Duplex"!
Сюжет
Тюмень

Вот уже скоро год, как Клуб "Duplex" радует своих гостей лучшей топовой музыкой и атмосферой. Но то ли еще будет! Для тюменцев и гостей города клуб подготовил праздничную программу и приятные сюрпризы.

К своему первому дню рождения клуб "Duplex" запускает супер конкурс на розыгрыш часов Apple Watch!

Условия просты:

- Быть нашим гостем с 13 сентября по 11 октября 2019 г.;

- Сделать заказ на сумму 1500₽ и более;

- На чеке написать свое ФИО и номер телефона;

- Отдать чек для участия в розыгрыше администраторам;

- Прийти на вечеринку 12 октября и ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!

Желаем удачи!

Открыты каждую пятницу и субботу с 20:00 до 06:00 утра!

по адресу: Тюмень, ул. Максима Горького, 44/3

Резерв столиков по тел.: 55-08-01

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* Розыгрыш часов Apple Watch будет происходить только среди присутствующих гостей (участников розыгрыша) в клубе Duplex.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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