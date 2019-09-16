Автомобиль «Яндекс.Такси» перевернулся на Лесобазе в Тюмени

С 13 сентября в Тюмени произошло три инцидента с автомобилями «Яндекс.Такси». На улице Садовая Logan врезался в Toyota Rav4. В результате инцидента паркетный внедорожник оказался в кювете, а такси выехала на встречную полосу движения. На место ДТП приехали спасатели МЧС, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пострадал один человек. 14 сентября Renault вылетел в кювет около улицы Моторостроителей. На место инцидента прибыли другие водители такси, которые помогли коллеге выбраться из ямы.