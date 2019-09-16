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Автомобиль «Яндекс.Такси» перевернулся на Лесобазе в Тюмени

16 сентября 2019, 13:51
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 16 сентября произошла авария с участием автомобиля «Яндекс.Такси». Renault Logan перевернулся на улице Казачьего Луга, 1 на Лесобазе.
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Тюмень

По данным ГИБДД, столкнулись автомобиль Ssang Yong и такси. В результате ДТП легковая машина перевернулась. Пострадавших нет. Автоинспекторам предстоит установить виновного в аварии.

С 13 сентября в Тюмени произошло три инцидента с автомобилями «Яндекс.Такси». На улице Садовая Logan врезался в Toyota Rav4. В результате инцидента паркетный внедорожник оказался в кювете, а такси выехала на встречную полосу движения. На место ДТП приехали спасатели МЧС, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пострадал один человек. 14 сентября Renault вылетел в кювет около улицы Моторостроителей. На место инцидента прибыли другие водители такси, которые помогли коллеге выбраться из ямы.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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