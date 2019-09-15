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В Тюменском районе появились новые мини-футбольные площадки

15 сентября 2019, 04:13
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
В поселке Андреевский и в селе Созоново Тюменского района открылись новые мини-футбольные площадки.
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Тюмень

В день открытия в этих муниципальных образованиях Тюменского района прошли дебютные мини-футбольные турниры, которые собрали детей и взрослых. Объекты оснащены современным освещением, а значит они не будут пустовать даже в вечернее время. Также они оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением.

Мини-футбольные площадки расположены в центральной части населенных пунктов, возле школы и других спортивных объектов, рассказали в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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#Новости#Спорт#Тюменская область#Футбол#Тюменский район#Тюмень#Наиль Каримов
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