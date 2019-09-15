В Тюменском районе появились новые мини-футбольные площадки

В день открытия в этих муниципальных образованиях Тюменского района прошли дебютные мини-футбольные турниры, которые собрали детей и взрослых. Объекты оснащены современным освещением, а значит они не будут пустовать даже в вечернее время. Также они оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением.