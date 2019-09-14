Топ-3 лидирующие модели самосвалов на казахстанском рынке, их ключевые характеристики

Наиболее популярными сейчас считаются три марки машин:
Немецкие самосвалы MAN представлены на рынке уже более ста лет. Сейчас компания выпускает технику грузоподъемностью от 7 до 70 тонн. Двигатели, установленные в технике, производятся самой компанией, а коробки передач заказываются у сторонних заводов — они бывают механическими и автоматическими.
Под шведской маркой Scania выпускают строительные и карьерные самосвалы, которые испытаны в суровых климатических условиях: от -35 до 50 градусов, при низкой и высокой влажности (до 90%), сильных осадках. Устойчивость, надежность и функциональность — основные характеристики этой техники, которые раз от раза повышают ее продажи.
Итальянская компания Iveco выпускает грузовики с разной грузоподъемностью (30 тонн и выше), разными колесными базами. Есть модели для работ в сложных условиях, когда проходимость дорог сильно нарушена. Наряду с самосвалами, компания выпускает грузовые авто с бортовым кузовом — это, например, популярная линейка Daily.
Рынок Казахстана не ограничен только этими тремя марками — большим спросом у покупателей пользуется техника Renault, Volvo, Mercedes-Benz, DAF. Завоевывают повсеместную популярность и китайские самосвалы SHACMAN. Учитывать востребованность марки важно — от этого зависит, как быстро и легко вы достанете запчасти, если случится поломка.
Чтобы выбрать из всего многообразия техники, опираются на ряд параметров. Рассмотрим ключевые.
Количество осей и грузоподъемность
Эти два показателя тесно связаны между собой: дело в том, что для грузового транспорта назначены ограничения — они касаются перемещения по дорогам общего пользования.Если вы собираетесь перевозить очень большие грузы, нужно купить самосвал с несколькими осями, тогда нагрузка на них будет равномерно распределена.
При грузоподъемности до 10 тонн хватит одной (редко) или двух осей. В этой категории очень много предложений для небольших проектов: например, маленьких предприятий, которые оказывают услуги по доставке стройматериалов для частников. Хороший пример — модель IVECO EURO CARGO 120EL22: самосвал на две оси и с грузоподъемностью семь тонн.
К среднетоннажным моделям относят технику с грузоподъемностью до 20 тонн — как правило, это самосвалы с тремя и четырьмя осями. Сюда отнесем четырехосный MAN Tgs 35.480 с грузоподъемностью 17,5 тонн.
При большой грузоподъемности (от 20 тонн) осей будет уже три, четыре или более — в зависимости от веса, на который рассчитана модель. Так, у самосвала SCANIA R730 CR19 грузоподъемность свыше 23 тыс. килограммов и пять осей.
Тип загрузки
Производители выпускают самосвалы, которые загружаются сбоку, с двух сторон, сзади и с трех сторон. Если техника подбирается не под конкретный длительный проект, где она работает в одних условиях годами, трехсторонняя загрузка оптимальна — она обеспечивает удобный подъезд машины к грузу независимо от его расположения.
Чтобы техника не подвела, при покупке ориентируются и на такие показатели:
Вес самого самосвала без груза и вместе с грузом (снаряженная масса) — это важно, если дороги возле объекта имеют серьезные ограничения.
Скорость передвижения. Максимальный показатель обычно составляет 70-90 километров в час, но есть модели, которые едут гораздо медленнее — 45 км/ч.
Тип двигателя, его мощность (до 730 литров в секунду), а также тип коробки передач. Все эти параметры выбирают с учетом параметров объекта.
Особенности кабины. Если техника работает на далеких объектах, где условия для рабочих не лучшие, хорошо, если она оснащена спальным местом и системами, позволяющими контролировать температуру внутри кабины.
Пробег — это параметр, актуальный для б/у самосвалов, цена которых намного ниже, чем у новых. И тут выбор очевидный: небольшой пробег — залог того, что техника прослужит дольше без поломок.
Вид двигателя. Большинство самосвалов работают на дизельном топливе, но есть и бензиновые, газовые модели, а еще совмещенные решения, которые при необходимости переходят с газа на бензин и обратно. Лучше всего приобретать технику со специальными сажевыми фильтрами — она более экологичная и безопасная для самих работников.
Рынок самосвалов в Казахстане настолько разнообразен, что под каждую задачу есть техника с подходящими параметрами. Остается только выбрать и купить нужную модель на сайте Autoline.