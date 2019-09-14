Топ-3 лидирующие модели самосвалов на казахстанском рынке, их ключевые характеристики

Эти два показателя тесно связаны между собой: дело в том, что для грузового транспорта назначены ограничения — они касаются перемещения по дорогам общего пользования.Если вы собираетесь перевозить очень большие грузы, нужно купить самосвал с несколькими осями, тогда нагрузка на них будет равномерно распределена.