Руслан Кухарук не стал комментировать тест оборудования по блокировке Telegram

«У нас есть планы, и я бы не связывал повестку, которая у нас есть в части Роскомнадзора с той повесткой, которая у нас сегодня. Это прекрасное мероприятие [речь идет о международном молодёжном бизнес - форуме СУП, - прим. «Нашего города»], которое проводится уже седьмой раз подряд. Оно позволяет общаться в живую, с помощью интернета и с помощью других источников связи, находить общие точки соприкосновения, находить общие темы. И самое главное, о чем мы можем сказать - все спикеры на пленарном заседании сказали - самое главное - повышать доверие. И я думаю, что наличие доверия позволяет преодолеть все преграды, несмотря на любые запреты, несмотря на любые ограничения, которые могут возникать в нашей жизни. Если есть доверие, если есть возможность общения на одной площадке, можно все преодолеть», - сказал Руслан Кухарук.