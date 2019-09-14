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Руслан Кухарук не стал комментировать тест оборудования по блокировке Telegram

14 сентября 2019, 08:29
Фото: «НашГород»
Глава Тюмени Руслан Кухарук сегодня, 14 сентября, в разговоре с корреспондентом «Нашего города» не стал подтверждать или опровергать информацию, появившуюся накануне в федеральных СМИ, о возможном внедрении нового оборудования для блокировки мессенджера Telegram в областной столице.
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Тюмень

«У нас есть планы, и я бы не связывал повестку, которая у нас есть в части Роскомнадзора с той повесткой, которая у нас сегодня. Это прекрасное мероприятие [речь идет о международном молодёжном бизнес - форуме СУП, - прим. «Нашего города»], которое проводится уже седьмой раз подряд. Оно позволяет общаться в живую, с помощью интернета и с помощью других источников связи, находить общие точки соприкосновения, находить общие темы. И самое главное, о чем мы можем сказать - все спикеры на пленарном заседании сказали - самое главное - повышать доверие. И я думаю, что наличие доверия позволяет преодолеть все преграды, несмотря на любые запреты, несмотря на любые ограничения, которые могут возникать в нашей жизни. Если есть доверие, если есть возможность общения на одной площадке, можно все преодолеть», - сказал Руслан Кухарук.

На просьбу корреспондента «Нашего города» подтвердить или опровергнуть информацию о возможном внедрении оборудования для блокировки мессенджера Telegram в Тюмени Руслан Кухарук извинился, указывая, что у него нет времени.

Напомним, что агентство Reuters вчера, 13 сентября, опубликовало информацию, что крупные операторы связи проверят на тюменских пользователях оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы.

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#Новости#Роскомнадзор#Telegram#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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