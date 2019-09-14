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Роскомнадзор проверит средства для блокировки Telegram в Тюмени

14 сентября 2019, 05:34
Фото: pixabay.com
Крупнейшие операторы связи протестируют в Тюмени новые возможности блокировки мессенджера Telegram. По данным Рейтер, необходимое оборудование уже получено от Роскомнадзора.
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Тюмень

Все испытания завершатся до конца сентября. Тестирование будет проходить на реальных пользователях. Итоги эксперимента будут определены возможные сбои и возможности оборудования. Блокировкой Telegram будет заниматься программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. Скорее всего будет использован принцип DPI - система глубокой фильтрации трафика.

На данный момент операторы МТС, Мегафона, Вымпелкома, Tele2 не дают комментариев по этому поводу.

В июне 2019 года глава Роскомнадзора отметил, что ведомство готовит крупный эксперимент в сетях крупных операторов связи. Между тем в апреле появилась информация, что МТС проводил эксперименты по блокеровке ресурсов в рамках собственной сети.

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#Новости#Блокировки#Интернет#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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