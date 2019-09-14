Роскомнадзор проверит средства для блокировки Telegram в Тюмени

Все испытания завершатся до конца сентября. Тестирование будет проходить на реальных пользователях. Итоги эксперимента будут определены возможные сбои и возможности оборудования. Блокировкой Telegram будет заниматься программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. Скорее всего будет использован принцип DPI - система глубокой фильтрации трафика.
На данный момент операторы МТС, Мегафона, Вымпелкома, Tele2 не дают комментариев по этому поводу.
В июне 2019 года глава Роскомнадзора отметил, что ведомство готовит крупный эксперимент в сетях крупных операторов связи. Между тем в апреле появилась информация, что МТС проводил эксперименты по блокеровке ресурсов в рамках собственной сети.