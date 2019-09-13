nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области начали внедрять камеры видеонаблюдения в школьных столовых

13 сентября 2019, 07:51
Фото: 1Mi
В восьми школах Тюменского района установили камеры видеонаблюдения в столовых. Теперь родители смогут видеть, как и что ест их ребенок в образовательном учреждении.
Сюжет
Дети

Тюменская область - первая в России, которая пошла на подобный эксперимент. В настоящее время камеры установлены в восьми районных школах. Это Горьковка, Луговое, Кулаково, Боровое, Винзили и некоторых других. До конца сентября подобное оборудование появится еще в 12 учебных заведениях района.

Следить за тем, как и что едят дети на завтрак и обед, родители могут с помощью компьютера или мобильного устройства. По словам руководителя комбината питания «Магия вкуса» Марины Сысковой, записи с камер не могут попасть в трети руки.

Новые технологии упрощают оплату питания в тюменских школах
Узнать подробнее

Внедрение подобной технологии поможет закрыть многочисленные вопросы родителей по поводу питания детей в школах Тюменской области, заявили организаторы.

Материалы по теме
В Югре планируют создать собственный закон о школьном питании Горячая линия по вопросам школьного питания пройдет сегодня в Тюмени 
#Новости#Тюменская область#Дети#Школы#Тюменский район#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25