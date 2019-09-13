В Тюменской области начали внедрять камеры видеонаблюдения в школьных столовых

Тюменская область - первая в России, которая пошла на подобный эксперимент. В настоящее время камеры установлены в восьми районных школах. Это Горьковка, Луговое, Кулаково, Боровое, Винзили и некоторых других. До конца сентября подобное оборудование появится еще в 12 учебных заведениях района.
Следить за тем, как и что едят дети на завтрак и обед, родители могут с помощью компьютера или мобильного устройства. По словам руководителя комбината питания «Магия вкуса» Марины Сысковой, записи с камер не могут попасть в трети руки.
Внедрение подобной технологии поможет закрыть многочисленные вопросы родителей по поводу питания детей в школах Тюменской области, заявили организаторы.