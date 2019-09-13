Тюменцы ищут мужчину, который преследует детей и молодых женщин

Другая тюменка в чате рассказывает, что она шла из поселка до остановки, за ней увязался мужчина. Девушка попыталась зайти в магазин в надежде, что мужчина отвяжется, но он пошел следом. А на вопрос: «Вы меня преследуете?» с улыбкой ответил «да». Мужчина отвязался только лишь после звонка девушки маме с просьбой встретить её на остановке.