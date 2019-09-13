Тюменцы ищут мужчину, который преследует детей и молодых женщин

Обеспокоенные жители СНТ в одной из социальных сетей координируют действия по поиску мужчины, который заманивает детей в машину, а также преследует молодых женщин.
Так, один мужчина пишет: «Уважаемые жители нашего общества! Сегодня около 13:00 мой ребенок шел на остановку, остановилась машина: серебристая Нексия — предложили подвезти. Дочка отказалась. Мужчина высокий блондин, в серой толстовке, синих джинсах и в черных очках. Вышел из машины и попытался схватить. Но дочка закричала и побежала. Машина медленно поехала следом».
Другая тюменка в чате рассказывает, что она шла из поселка до остановки, за ней увязался мужчина. Девушка попыталась зайти в магазин в надежде, что мужчина отвяжется, но он пошел следом. А на вопрос: «Вы меня преследуете?» с улыбкой ответил «да». Мужчина отвязался только лишь после звонка девушки маме с просьбой встретить её на остановке.
Тюменцы написали заявление в полицию о попытке усадить ребенка в машину посторонним лицом, с примерным описанием мужчины.
В пресс-службе тюменской полиции «Нашему городу» подтвердили факт обращения женщины в органы.
«В полицию поступила информация от женщины, что мужчина подъезжал на машине хотел познакомиться и подвезти девочку. Школьница убежала и рассказала об этом маме. Проводится проверка по данному обращению», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.