Тюменца осудят за продажу амфетамина

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года фигурант уголовного дела через интернет купил более 150 грамм психотропного вещества – амфетамина. Наркотик он разделил на части, упаковал их в свертки и часть разложил в виде «закладок» в тайники в городе.