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Тюменца осудят за продажу амфетамина

13 сентября 2019, 07:21
Фото: 1Mi
Прокуратура Калининского округа города Тюмени завершила расследование в отношении 29-летнего местного жителя. Он промышлял продажей амфетамина.
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Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года фигурант уголовного дела через интернет купил более 150 грамм психотропного вещества – амфетамина. Наркотик он разделил на части, упаковал их в свертки и часть разложил в виде «закладок» в тайники в городе.

В конце мая его остановил экипаж ГИБДД. Полицейские при досмотре обнаружили у мужчины 1,6 грамма амфетамина, тетрадь и электронные весы. Вскоре оставшуюся часть запрещенного вещества стражи правопорядка изъяли из сделанных «закладок», а также в ходе обыска в его доме.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант был заключен под стражу. В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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