Тюменца осудят за продажу амфетамина

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года фигурант уголовного дела через интернет купил более 150 грамм психотропного вещества – амфетамина. Наркотик он разделил на части, упаковал их в свертки и часть разложил в виде «закладок» в тайники в городе.
В конце мая его остановил экипаж ГИБДД. Полицейские при досмотре обнаружили у мужчины 1,6 грамма амфетамина, тетрадь и электронные весы. Вскоре оставшуюся часть запрещенного вещества стражи правопорядка изъяли из сделанных «закладок», а также в ходе обыска в его доме.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант был заключен под стражу. В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.