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Накроет по уши! ВКонтакте запустила Lovina

13 сентября 2019, 01:30
Фото: пресс-служба ВКонтакте
ВКонтакте запустила приложение для знакомств Lovina. Главное в новом сервисе — возможность узнать друг друга по-настоящему с помощью видеозвонков и видеоисторий.
Сюжет
Тюмень

Чтобы начать знакомиться в Lovina, достаточно войти через ВКонтакте или по номеру телефона. Сразу после регистрации алгоритмы предложат подходящих собеседников.

Владимир Махов, руководитель Lovina:

«По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра. Lovina — лучшее место для безопасных и комфортных знакомств: с помощью видеозвонков и видеоисторий можно ощутить трепет первой встречи и проверить, есть ли желание общаться дальше».

Есть несколько способов начать знакомство:

  • Карусель видеозвонков — общение по видео со случайными собеседниками. Каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить.
  • Анкеты и чат. Оценивать профили можно свайпами влево или вправо. Если симпатия взаимна, будет создан чат, который поможет узнать человека поближе. Диалог исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок.

В Lovina нет рекламы, а цены на дополнительные функции самые низкие среди сервисов знакомств:

  • «Монеты» позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Стоимость — от 35 рублей за каждую.
  • С «Зельем любви» можно увидеть список тех, кому понравился ваш профиль. Также доступно общение в чате спустя 48 часов и выбор фильтров в видеознакомствах. Цена — от 215 рублей в месяц.

Пользователи ВКонтакте могли оформить предзаказ приложения и зарегистрироваться в нём до официального запуска. Для этого нужно было ответить на несколько вопросов чат-бота в сообществе Lovina. Те, кто успел это сделать, бесплатно получили «Зелье любви» на месяц.

Приложение Lovina доступно в:

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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