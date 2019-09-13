Четыре государственных монополии не доплатят в бюджет 223 млрд дивидендов

Газпром каждый год ссылается на дорогостоящую инвестпрограмму. В 2019 году они должны выплатить акционерам 393,2 млрд. рублей (половина корпорации принадлежит РФ). Сбербанк в 2019 году перечислил в ЦБ 45% прибыли организации, а это 367 млрд. Алроса по итогам 2018 года выплатит 73 млр рублей. 50% чистой прибыли перечислит Роснефть. «Транснефть» заплатит около 3 млрд, по МСФО прибыли организации составила 225 млрд. Около 2 млрд заплатит Аэрофлот.