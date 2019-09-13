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Четыре государственных монополии не доплатят в бюджет 223 млрд дивидендов

13 сентября 2019, 12:47
Фото: pixabay.com
Четыре крупнейшие компании РФ не доплатят в бюджет 223 млрд рублей. При этом Росимущество владеет 1 тыс. различных акционерных обществ.
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Бюджет

В мае бюджет получил 46 млрд рублей от Sakhalin Energy. Организация занимается добычей углеводородов на Сахалине и является единственной, которая решила заплатить государству крупные дивиденды (порядка 90%).

До конца 2019 года федеральный бюджет рассчитывает получить 589 млрд. рублей только от госкомпаний. Между тем данная сумма является небольшой если рассматривать общую прибыль корпораций.

По данным Новых известий, чем крупнее и прибыльнее компания - тем сильнее желание не платить дивиденды в бюджет. При этом правительство позволяет монополистам сокращать выплаты.

Газпром каждый год ссылается на дорогостоящую инвестпрограмму. В 2019 году они должны выплатить акционерам 393,2 млрд. рублей (половина корпорации принадлежит РФ). Сбербанк в 2019 году перечислил в ЦБ 45% прибыли организации, а это 367 млрд. Алроса по итогам 2018 года выплатит 73 млр рублей. 50% чистой прибыли перечислит Роснефть. «Транснефть» заплатит около 3 млрд, по МСФО прибыли организации составила 225 млрд. Около 2 млрд заплатит Аэрофлот.

Российские госкомпании платят в основном до 50% прибыли в качестве дивидендов. В Центральной и Восточной Европе до 70% своих доходов. При выплатах в 50 % от Газпрома бюджет получил бы дополнительные 129 млрд, 29 млрд. рублей от Сбербанка, 27,3 млрд. рублей от Транснефти и 38,15 млрд. рублей от ВТБ.

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#Новости#Госкомпании#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
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