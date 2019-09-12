Зампредседателя Тюменской облдумы удивился результатам Княжева на довыборах

«Мы считаем, что голосование было организованно. Я бы сказал, вообще без серьезных нарушений», – сказал Владимир Пискайкин.
Он напомнил, что на довыборах победил кандидат от «Единой России», гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу, и заодно поздравил его.
Как отметил Пискайкин первый раз «Единая Россия» набрала меньше 50% голосов. Также он подчеркнул хорошие результаты для «Справедливой России» на выборах в Ялуторовскую гордуму.
«Мы считаем, что на этих выборах тренд, который был задан в России, большой потенциал имеет “Умное голосование”, где – в нашей области такого не происходило – в повестке, скажем так, федерального уровня показала, что эффективная работа. Поэтому я думаю, что у нас это впереди. Следующие выборы нас ждут именно такими. Когда могут поддерживать кандидаты друг друга и как-то договариваться о том, на каком округе будет представлена какая партия», – сказал Владимир Пискайкин.
Затем он продолжил и заявил, что «несколько удивлен, сколько набрал господин Княжев». Аргументировал он свои эмоции тем, что кандидат был новым человеком в КПРФ.
Пискайкин подметил, что явка снизилась. По его предположению, многие люди не знали о выборах. В связи с этим, как он сказал, нужны изменения в законодательстве.
«Выборы теперь позади. Но, как мы знаем, когда выборы позади, начинаются новые. Надо работать. Строить, прежде всего, сильную экономику. Если строим сильную экономику, то все будут достойно жить», – подытожил тюменский депутат.