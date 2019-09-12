Зампредседателя Тюменской облдумы удивился результатам Княжева на довыборах

«Мы считаем, что на этих выборах тренд, который был задан в России, большой потенциал имеет “Умное голосование”, где – в нашей области такого не происходило – в повестке, скажем так, федерального уровня показала, что эффективная работа. Поэтому я думаю, что у нас это впереди. Следующие выборы нас ждут именно такими. Когда могут поддерживать кандидаты друг друга и как-то договариваться о том, на каком округе будет представлена какая партия», – сказал Владимир Пискайкин.