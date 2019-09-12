nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зампредседателя Тюменской облдумы удивился результатам Княжева на довыборах

12 сентября 2019, 16:48
Фото: «Наш город»
Заместитель председателя Тюменской областной думы и лидер реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин подвел итоги выборов, проходивших в регионе. Как передает корреспондент «Нашего города», депутат отметил потенциал «Умного голосования» и удивился, сколько набрал кандидат от КПРФ Анатолий Княжев.
Сюжет
Тюмень

«Мы считаем, что голосование было организованно. Я бы сказал, вообще без серьезных нарушений», – сказал Владимир Пискайкин.

Он напомнил, что на довыборах победил кандидат от «Единой России», гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу, и заодно поздравил его.

Как отметил Пискайкин первый раз «Единая Россия» набрала меньше 50% голосов. Также он подчеркнул хорошие результаты для «Справедливой России» на выборах в Ялуторовскую гордуму.

«Мы считаем, что на этих выборах тренд, который был задан в России, большой потенциал имеет “Умное голосование”, где – в нашей области такого не происходило – в повестке, скажем так, федерального уровня показала, что эффективная работа. Поэтому я думаю, что у нас это впереди. Следующие выборы нас ждут именно такими. Когда могут поддерживать кандидаты друг друга и как-то договариваться о том, на каком округе будет представлена какая партия», – сказал Владимир Пискайкин.

Затем он продолжил и заявил, что «несколько удивлен, сколько набрал господин Княжев». Аргументировал он свои эмоции тем, что кандидат был новым человеком в КПРФ.

Пискайкин подметил, что явка снизилась. По его предположению, многие люди не знали о выборах. В связи с этим, как он сказал, нужны изменения в законодательстве.

«Выборы теперь позади. Но, как мы знаем, когда выборы позади, начинаются новые. Надо работать. Строить, прежде всего, сильную экономику. Если строим сильную экономику, то все будут достойно жить», – подытожил тюменский депутат.

Материалы по теме
Кризис заканчивается: Депутат облдумы Пискайкин вложит 400 млн в тюменскую гостиницу
#Новости#Справедливая Россия#Владимир Пискайкин#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25