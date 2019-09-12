У крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис» заморозили счета

Представитель и учредитель компании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин комментируя ситуацию, назвал это рабочим моментом. По его словам, с подобным в настоящее время сталкивается любая строительная компания.
Из-за серьезных изменений в сфере строительства на рынке возникает «зона турбулентности», она обязательно даст положительный эффект, добавил он.
Счета застройщика были разблокированы через два дня, 11 сентября, рассказали в пресс-службе СК «Сибстройсервис».
Ранее деятельностью «Сибстройсервис» заинтересовалась тюменская прокуратура. Поводом для этого послужили перенос срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия», а также задолженность строительной компании зарплаты своим работникам на общую сумму в 6 млн рублей.