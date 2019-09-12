У крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис» заморозили счета

Ранее деятельностью «Сибстройсервис» заинтересовалась тюменская прокуратура. Поводом для этого послужили перенос срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия», а также задолженность строительной компании зарплаты своим работникам на общую сумму в 6 млн рублей.