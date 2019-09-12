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У крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис» заморозили счета

12 сентября 2019, 08:57
Фото: 1Mi
В понедельник, 9 сентября, налоговая служба приостановила все операции по счетам крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис».

Представитель и учредитель компании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин комментируя ситуацию, назвал это рабочим моментом. По его словам, с подобным в настоящее время сталкивается любая строительная компания.

Из-за серьезных изменений в сфере строительства на рынке возникает «зона турбулентности», она обязательно даст положительный эффект, добавил он.

Счета застройщика были разблокированы через два дня, 11 сентября, рассказали в пресс-службе СК «Сибстройсервис».

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Ранее деятельностью «Сибстройсервис» заинтересовалась тюменская прокуратура. Поводом для этого послужили перенос срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия», а также задолженность строительной компании зарплаты своим работникам на общую сумму в 6 млн рублей.

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#Новости#Налоговая служба#Сибстройсервис#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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