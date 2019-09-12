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Роскачество: Мыть курицу, яйца и грибы не рекомендуется

12 сентября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Мыть курицу, яйца и грибы не рекомендует специалисты Роскачество из-за болезнетворных бактерий. Ранее данное утверждение сделали в Министерстве сельского хозяйства США и американском университете.

Отмечается, что при мытье указанных продуктов болезнетворные бактерии не погибают, а распространяются по квартире. В 25% случаев при обработке водой мяса курицы диагностировалась кишечная инфекция. При этом некоторые виды бактерий можно уничтожить только при серьезной санитарной обработке. По мнению ученых из США, курицу следует хранить в морозильной камере отдельно от других продуктов, после разделки мяса тщательно вымыть столовые приборы.

При приготовлении блюд из сырых яиц эксперты рекомендуют проявлять осторожность. При этом множество корпораций уже обрабатывают продукт перед продажей в магазинах.

При мытье грибов они теряют значительную часть вкуса и аромата, сообщают Новые известия.

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#Новости#Санитарные нормы#Продукты#Александр Мязин#Общество
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