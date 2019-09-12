Роскачество: Мыть курицу, яйца и грибы не рекомендуется

Отмечается, что при мытье указанных продуктов болезнетворные бактерии не погибают, а распространяются по квартире. В 25% случаев при обработке водой мяса курицы диагностировалась кишечная инфекция. При этом некоторые виды бактерий можно уничтожить только при серьезной санитарной обработке. По мнению ученых из США, курицу следует хранить в морозильной камере отдельно от других продуктов, после разделки мяса тщательно вымыть столовые приборы.
При приготовлении блюд из сырых яиц эксперты рекомендуют проявлять осторожность. При этом множество корпораций уже обрабатывают продукт перед продажей в магазинах.