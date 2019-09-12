Роскачество: Мыть курицу, яйца и грибы не рекомендуется

Отмечается, что при мытье указанных продуктов болезнетворные бактерии не погибают, а распространяются по квартире. В 25% случаев при обработке водой мяса курицы диагностировалась кишечная инфекция. При этом некоторые виды бактерий можно уничтожить только при серьезной санитарной обработке. По мнению ученых из США, курицу следует хранить в морозильной камере отдельно от других продуктов, после разделки мяса тщательно вымыть столовые приборы.