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Кризис заканчивается: Депутат облдумы Пискайкин вложит 400 млн в тюменскую гостиницу

12 сентября 2019, 13:13
Фото: «НашГород»
Депутат облдумы Владимир Пискайкин готов вложиться в строительство отеля в центре города. В Тюмени появится трёхзвездочный отель Hilton.
Сюжет
Тюмень

В марте 2019 года Пискайкин заявил, что возведение здания отложено на неопределенный срок из-за проблем в экономике РФ и санкций. Вместе с ним к проекту должен был подключиться тюменский миллиардер Дмитрий Горицкий. Через несколько месяцев ситуация изменилась.

По данным URA.RU, в конце сентября или в октябре будет подписано соглашение с международной сетью Holiday Inn Express. Новый отель будет располагаться за гостиницей принадлежащей Пискайкину в центре Тюмени. Бизнесмен отмечает, что в городе нужно строить гостиницы бюджетных форматов, где номер будет около 3 тыс. рублей. Строительство продлиться два года, его стоимость оценивается в 400-500 млн рублей. Изначально планировалось вложить 300 млн.

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#Новости#Бизнес#Гостиницы#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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