Кризис заканчивается: Депутат облдумы Пискайкин вложит 400 млн в тюменскую гостиницу

По данным URA.RU, в конце сентября или в октябре будет подписано соглашение с международной сетью Holiday Inn Express. Новый отель будет располагаться за гостиницей принадлежащей Пискайкину в центре Тюмени. Бизнесмен отмечает, что в городе нужно строить гостиницы бюджетных форматов, где номер будет около 3 тыс. рублей. Строительство продлиться два года, его стоимость оценивается в 400-500 млн рублей. Изначально планировалось вложить 300 млн.