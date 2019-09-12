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Конкурс «Тюменская марка» могут трансформировать и на другие муниципалитеты

12 сентября 2019, 09:28
Фото: Пресс-служба ТПП ТО
В Тюмени прошла встреча главы города Руслана Кухарука с бизнесом. Мероприятие состоялось в рамках очередного конкурса «Тюменская марка». В беседе приняли участие более 110 руководителей предприятий и предпринимателей. Организовала встречу Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, в этом году, на 17-м конкурсе «народных экспертов» заменят профессиональные, которые готовы по приглашению выезжать на предприятия участников конкурса и консультировать их руководство в сферах налогового законодательства, финансов, рекламы и маркетинга, экспортной деятельности, информационных технологий, управления персоналом и многих других.

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Руслан Кухарук также рассказал, что сейчас рассматриваются варианты трансформации конкурса на другие муниципалитеты.

При согласовании с правительством конкурс может стать региональным,добавил глава Тюмени.

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