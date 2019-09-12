Конкурс «Тюменская марка» могут трансформировать и на другие муниципалитеты

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, в этом году, на 17-м конкурсе «народных экспертов» заменят профессиональные, которые готовы по приглашению выезжать на предприятия участников конкурса и консультировать их руководство в сферах налогового законодательства, финансов, рекламы и маркетинга, экспортной деятельности, информационных технологий, управления персоналом и многих других.