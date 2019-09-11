Вас снимают: видеонаблюдение обойдется бюджету тюменского региона в 20,8 млн рублей

Электронный аукцион объявил департамент информатизации Тюменской области. Подрядчик, которого подберут с помощью сайта госзакупок, должен будет обеспечить передачу изображения с камер в 59 точках Тюменской области.
Данные камеры видеонаблюдения установлены в Тюмени, в Ярково, Ялуторовске, Тобольске и Увате. Некоторые из них расположены в скверах, возле магазинов, памятников.
Из документов к закупке следует, что подрядчик обязан будет приступить к работам 15 октября, контракт завершится 31 декабря 2021 года.
В настоящее время в Тюменской области более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения. На период с 2019 по 2025 годы в регионе планируют потратить почти 1,5 млрд рублей на госпрограмму по профилактике правонарушений.