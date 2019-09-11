nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вас снимают: видеонаблюдение обойдется бюджету тюменского региона в 20,8 млн рублей

11 сентября 2019, 06:20
Фото: 1Mi
Из бюджета Тюменской области выделено 20,8 млн рублей на передачу изображения с камер видеонаблюдения в центр обработки данных правительства региона.

Электронный аукцион объявил департамент информатизации Тюменской области. Подрядчик, которого подберут с помощью сайта госзакупок, должен будет обеспечить передачу изображения с камер в 59 точках Тюменской области.

Данные камеры видеонаблюдения установлены в Тюмени, в Ярково, Ялуторовске, Тобольске и Увате. Некоторые из них расположены в скверах, возле магазинов, памятников.

Из документов к закупке следует, что подрядчик обязан будет приступить к работам 15 октября, контракт завершится 31 декабря 2021 года.

Тюменский суд заблокировал доступ к видео с руфингом
Узнать подробнее

В настоящее время в Тюменской области более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения. На период с 2019 по 2025 годы в регионе планируют потратить почти 1,5 млрд рублей на госпрограмму по профилактике правонарушений.

Материалы по теме
На дорогах Тюменской области установят еще 800 камер фиксации нарушений ПДДТюменцев рассмешила установка на столбе 13 камер в сквере Якова Неумоева
#Новости#Видеонаблюдение#Тюменская область#Госзакупки#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25