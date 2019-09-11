В Тюмени продают базу отдыха «Липовое» за 80 млн рублей

Новым собственникам предлагают участок в 5,7 гектара, благоустроена только его пятая часть. Имеются два гостевых дома на 275 и 616 квадратных метров, работает сауна и гостиница. Здесь же можно разместить до 100 жилых объектов и палаток, подведены электричество и газ. Аренда участка на Велижанском тракте продлена до 2065 года.