В Тюмени продают базу отдыха «Липовое» за 80 млн рублей

Новым собственникам предлагают участок в 5,7 гектара, благоустроена только его пятая часть. Имеются два гостевых дома на 275 и 616 квадратных метров, работает сауна и гостиница. Здесь же можно разместить до 100 жилых объектов и палаток, подведены электричество и газ. Аренда участка на Велижанском тракте продлена до 2065 года.
В 2017 году «Тюменьторф» отчитался об убытке в размере 4 млн рублей, при этом выручка составила 3,7 млн. Основной деятельностью является аренда и управление имуществом. Организация принадлежит комитету по управлению госимуществом Тюменской области. В 2018 году выяснилось, что организация должна 700 тыс. рублей за аренду земли, сообщает ura.ru.
В Тюмени действует около 20 различных баз отдыха.