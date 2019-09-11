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В Тюмени продают базу отдыха «Липовое» за 80 млн рублей

11 сентября 2019, 12:05
Фото: pixabay.com
В Тюмени продают известную базу отдыха «Липовое». Владелец, фирма «Тюменьторф», просит за объект 80 млн рублей.
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Тюмень

Новым собственникам предлагают участок в 5,7 гектара, благоустроена только его пятая часть. Имеются два гостевых дома на 275 и 616 квадратных метров, работает сауна и гостиница. Здесь же можно разместить до 100 жилых объектов и палаток, подведены электричество и газ. Аренда участка на Велижанском тракте продлена до 2065 года.

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В 2017 году «Тюменьторф» отчитался об убытке в размере 4 млн рублей, при этом выручка составила 3,7 млн. Основной деятельностью является аренда и управление имуществом. Организация принадлежит комитету по управлению госимуществом Тюменской области. В 2018 году выяснилось, что организация должна 700 тыс. рублей за аренду земли, сообщает ura.ru.

В Тюмени действует около 20 различных баз отдыха.

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