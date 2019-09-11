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В СИЗО Тюмени медицинское обследование проводилось с нарушениями закона

11 сентября 2019, 07:10
Фото: Прокуратура Тюменской области
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области посетил исполняющий обязанности прокурора региона Руфат Биктимеров.
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Тюмень

Исполняющий обязанности прокурора региона Руфат Биктимеров, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и врио начальника регионального управления ФСИН России Евгений Баранцев посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области.

Особое внимание было уделено материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению содержащихся в учреждении лиц, законности применения физической силы и специальных средств, организации питания и соблюдению требований пожарной безопасности.

Также Руфат Биктимеров провел профилактическую беседу с несовершеннолетними обвиняемыми, которые находятся в следственном изоляторе. Им разъяснили социальные и правовые последствия антиобщественного поведения.

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По итогам проверки в адрес врио начальника регионального УФСИН России было внесено представление. Поводом для этого послужили выявленные нарушения закона при организации оказания медицинской помощи и своевременности проведения медицинского обследования.

Устранение выявленных нарушений закона находится на особом контроле прокуратуры Тюменской области.

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