В СИЗО Тюмени медицинское обследование проводилось с нарушениями закона

Исполняющий обязанности прокурора региона Руфат Биктимеров, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и врио начальника регионального управления ФСИН России Евгений Баранцев посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области.
Особое внимание было уделено материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению содержащихся в учреждении лиц, законности применения физической силы и специальных средств, организации питания и соблюдению требований пожарной безопасности.
Также Руфат Биктимеров провел профилактическую беседу с несовершеннолетними обвиняемыми, которые находятся в следственном изоляторе. Им разъяснили социальные и правовые последствия антиобщественного поведения.
По итогам проверки в адрес врио начальника регионального УФСИН России было внесено представление. Поводом для этого послужили выявленные нарушения закона при организации оказания медицинской помощи и своевременности проведения медицинского обследования.
Устранение выявленных нарушений закона находится на особом контроле прокуратуры Тюменской области.