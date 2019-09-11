Тюменские депутаты хотели увеличить прожиточный минимум, но не получилось

В следующем году он может составить в Тюменской области 9 250 рублей в месяц, при этом в среднем по стране эта цифра составляет 9 311 рублей. По мнению некоторых парламентариев, этих денег недостаточно для достойной жизни.
Об этом в частности заявила Тамара Казанцева. По ее словам, если бы она не работа в думе, то 5,8 тыс. от прожиточного минимума у нее бы уходили на оплату коммунальных услуг.
На все про все, на еду, на трусы и на майки остается 3 тыс. рублей,добавила она.
Ее поддержал депутат от ЛДПР Глеб Трубин, который предложил обсуждать данную тему не до 15 сентября и поскорее передать ее в ПФР, а хотя бы до 1 октября.
Депутат от Единой России Евгений Макаренко в свою очередь заявил, что с учетом соцвыплат, субсидий и льгот пенсионерам, их реальный прожиточный минимум может оказаться намного выше, чем в других регионах страны.
Несмотря на то, что законопроект вызвал много споров, тюменские депутаты утвердили все поправки, а также величину прожиточного минимума для пенсионеров региона. Против проголосовали Тамара Казанцева и Глеб Трубин.