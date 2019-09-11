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Тюменские депутаты хотели увеличить прожиточный минимум, но не получилось

11 сентября 2019, 06:44
Фото: 1Mi
В областной столице прошло очередной заседание комитета Тюменской облдумы по соцполитике. На нем обсуждали прожиточный минимум пенсионера в регионе.
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Тюмень

В следующем году он может составить в Тюменской области 9 250 рублей в месяц, при этом в среднем по стране эта цифра составляет 9 311 рублей. По мнению некоторых парламентариев, этих денег недостаточно для достойной жизни.

Об этом в частности заявила Тамара Казанцева. По ее словам, если бы она не работа в думе, то 5,8 тыс. от прожиточного минимума у нее бы уходили на оплату коммунальных услуг.

На все про все, на еду, на трусы и на майки остается 3 тыс. рублей,добавила она.

Ее поддержал депутат от ЛДПР Глеб Трубин, который предложил обсуждать данную тему не до 15 сентября и поскорее передать ее в ПФР, а хотя бы до 1 октября.

Депутат от Единой России Евгений Макаренко в свою очередь заявил, что с учетом соцвыплат, субсидий и льгот пенсионерам, их реальный прожиточный минимум может оказаться намного выше, чем в других регионах страны.

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Несмотря на то, что законопроект вызвал много споров, тюменские депутаты утвердили все поправки, а также величину прожиточного минимума для пенсионеров региона. Против проголосовали Тамара Казанцева и Глеб Трубин.

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