Судебные приставы смогут входить в квартиры россиян без их согласия

Принудительный доступ в квартиру обеспечит судебное решение при надзоре за ремонтом в квартирах или установке специального оборудования. Чиновники отмечают, что граждане часто отказываются пускать проверяющие органы для освидетельствования перепланировки. Ожидается, что поправки заработают с января 2020 года если депутаты Госдумы их поддержат.