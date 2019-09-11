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Судебные приставы смогут входить в квартиры россиян без их согласия

11 сентября 2019, 13:11
Фото: ФССП по Тюменской области
В Минюсте разработаны поправки в закон, которые разрешат судебным приставам входить в квартиры даже без согласия жильцов.

Принудительный доступ в квартиру обеспечит судебное решение при надзоре за ремонтом в квартирах или установке специального оборудования. Чиновники отмечают, что граждане часто отказываются пускать проверяющие органы для освидетельствования перепланировки. Ожидается, что поправки заработают с января 2020 года если депутаты Госдумы их поддержат.

Чиновники отмечают, что принудительный доступ будет производиться в целях предупреждения последствий, которые могут повлечь самовольное переустройство в доме или квартире. Поправки, в частности, предусматривают сохранность имущества при проникновении в жилые помещения.

Больше всего объектов перепланировки выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.

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#Новости#Судебные приставы#Законодательство#Александр Мязин#Общество
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