Для тюменских предпринимателей разрабатывается комплекс льгот

Открывая 11 сентября VII бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что главная цель государственной поддержки бизнеса – создание новых рабочих мест.
В бизнес - форуме принимают участие более тысячи представителей бизнес-сообщества. А также региональные и федеральные эксперты.
Как отметил Александр Моор, в соответствии с майским указом президента России в стране реализуется несколько национальных проектов. Один из них – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом проекте определены основные показатели, которых должна достигнуть Россия.
«Самый важный показатель к 2024 году - численность занятых в малом и среднем бизнесе должна быть 25 млн человек. Это очень амбициозная задача - за шесть лет нужно увеличить количество предпринимателей на шесть миллионов", - подчеркнул глава региона.
В сфере предпринимательства Тюменской области в ближайшие годы планируется создать 44 тысячи новых рабочих мест. В связи с чем запускается проект «Мой бизнес». Это новый формат общения и поддержки бизнеса. Первый центр откроется до конца года. Здесь можно будет получить консультации о мерах господдержки, государственные и муниципальные услуги. В регионе будут сохранены все действующие меры государственной поддержки бизнеса. При этом предпринимателям будут предлагаться для обсуждения новые инструменты для стимулирования деловой инициативы.
Александр Моор отметил, что принято решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она в конечном итоге не превышала пяти процентов в год. В 2019 году на субсидирование процентной ставки по лизингу для малого и среднего бизнеса выделено более 50 млн рублей.