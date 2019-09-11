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Для тюменских предпринимателей разрабатывается комплекс льгот

11 сентября 2019, 10:32
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области в ближайшие шесть лет планируется создать свыше сорока тысяч новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе.
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Тюмень

Открывая 11 сентября VII бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что главная цель государственной поддержки бизнеса – создание новых рабочих мест.

В бизнес - форуме принимают участие более тысячи представителей бизнес-сообщества. А также региональные и федеральные эксперты.

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Как отметил Александр Моор, в соответствии с майским указом президента России в стране реализуется несколько национальных проектов. Один из них – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом проекте определены основные показатели, которых должна достигнуть Россия.

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«Самый важный показатель к 2024 году - численность занятых в малом и среднем бизнесе должна быть 25 млн человек. Это очень амбициозная задача - за шесть лет нужно увеличить количество предпринимателей на шесть миллионов", - подчеркнул глава региона.

В сфере предпринимательства Тюменской области в ближайшие годы планируется создать 44 тысячи новых рабочих мест. В связи с чем запускается проект «Мой бизнес». Это новый формат общения и поддержки бизнеса. Первый центр откроется до конца года. Здесь можно будет получить консультации о мерах господдержки, государственные и муниципальные услуги. В регионе будут сохранены все действующие меры государственной поддержки бизнеса. При этом предпринимателям будут предлагаться для обсуждения новые инструменты для стимулирования деловой инициативы.

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Александр Моор отметил, что принято решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она в конечном итоге не превышала пяти процентов в год. В 2019 году на субсидирование процентной ставки по лизингу для малого и среднего бизнеса выделено более 50 млн рублей.

#Новости#Предпринимательство#Экономика#Экономическая политика#Политика#Форум#Тюмень#Юрий Норицын
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