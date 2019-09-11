Для тюменских предпринимателей разрабатывается комплекс льгот

В сфере предпринимательства Тюменской области в ближайшие годы планируется создать 44 тысячи новых рабочих мест. В связи с чем запускается проект «Мой бизнес». Это новый формат общения и поддержки бизнеса. Первый центр откроется до конца года. Здесь можно будет получить консультации о мерах господдержки, государственные и муниципальные услуги. В регионе будут сохранены все действующие меры государственной поддержки бизнеса. При этом предпринимателям будут предлагаться для обсуждения новые инструменты для стимулирования деловой инициативы.