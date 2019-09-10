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ВСК выступила партнером по организации V Восточного экономического форума

10 сентября 2019, 04:35
Фото: пресс-служба САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК выступил партнером по организации V Восточного экономического форума, который проводился 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке. Форум прошел в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Тюмень

ВСК является официальным страховщиком Фонда Росконгресс - организатора V Восточного экономического форума и обеспечивает надежной защитой сотрудников Фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира от Антлантики до Тихого океана.

Восточный экономический форум ежегодно становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Фонд Росконгресс и Страховой Дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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