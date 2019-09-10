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В Тюмени в срочном порядке начали расселять аварийный дом на Ставропольской

10 сентября 2019, 04:39
Фото: «ЧС Тюмень» в ВК
Вчера вечером, 9 сентября, жителей пятиэтажки на Ставропольской, 1 в Тюмени начали экстренно расселять. У здания дежурили сотрудники полиции и МЧС.
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Тюмень

В администрации города Тюмени рассказали, что в результате мониторинга текущего состояния здания были обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, а потому проживание в доме является недопустимым.

Замглавы города Павел Перевалов, который также присутствовал вчера на встрече с жителями дома пояснили, что администрация Тюмени приняла решение ограничить доступ людей в дом и расселить жильцов в гостиницу «Колос».

Жильцам дома посоветовали взять документы, вещи первой необходимости и выехать из многоквартирного дома. В гостиницу, где в Тюмени размещают жителей аварийных домов, их доставляли на автобусах.

Власти областной столицы также пообещали, что жильцы могут рассчитывать на компенсацию за наем жилья, которое они должны найти в течение месяца. Средства на это выделят из бюджета.

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#Новости#Тюменская область#Аварийное жилье#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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