В Тюмени в срочном порядке начали расселять аварийный дом на Ставропольской

В администрации города Тюмени рассказали, что в результате мониторинга текущего состояния здания были обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, а потому проживание в доме является недопустимым.
Замглавы города Павел Перевалов, который также присутствовал вчера на встрече с жителями дома пояснили, что администрация Тюмени приняла решение ограничить доступ людей в дом и расселить жильцов в гостиницу «Колос».
Жильцам дома посоветовали взять документы, вещи первой необходимости и выехать из многоквартирного дома. В гостиницу, где в Тюмени размещают жителей аварийных домов, их доставляли на автобусах.
Власти областной столицы также пообещали, что жильцы могут рассчитывать на компенсацию за наем жилья, которое они должны найти в течение месяца. Средства на это выделят из бюджета.