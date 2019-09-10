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В Тюмени произошла крупная коммунальная авария

10 сентября 2019, 13:30
Фото: «Наш город»
10 сентября в 11 часов утра на перекрестке Кирова и Хохрякова произошла коммунальная авария. В районе из-за проведения коммунальных работ нет горячей воды, а сегодня из — за повреждения водопровода остались без холодной воды почти 10 домов.
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Тюмень

«Сегодня днем строительная организация проводящая работы, повредила водовод. Оперативно мы туда отправили свою бригаду. Все работы по локализации поврежденного участка проведены. Для поиска поврежденного участка пришлось отключить водовод. В настоящий момент место повреждения обнаружено, все необходимые переподключения на сетях проведены. Работы будет проводить организация — виновник, то есть тот, кто собственно повредил данный водовод. Это не наш подрядчик, а другие. Мы сейчас контролируем график и качество выполняемых работ. На восстановление дано сутки. По предварительным данным без воды сейчас находятся два объекта» — прокомментировал пресс-секретарь городского «Водоканала» Иван Камельских.

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Работу по замене теплотрассы на перекрестке Кирова — Хохрякова ведут иногородние подрядчики одной из ресурсоснабжающих компаний. Однако отвечать за повреждения будут Тюменские коммунальщики.

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#Новости#Аварии#Коммунальная сфера#ЖКХ#Тюмень#Екатерина Байкалова#Происшествия
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