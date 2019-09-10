В Тюмени произошла крупная коммунальная авария

«Сегодня днем строительная организация проводящая работы, повредила водовод. Оперативно мы туда отправили свою бригаду. Все работы по локализации поврежденного участка проведены. Для поиска поврежденного участка пришлось отключить водовод. В настоящий момент место повреждения обнаружено, все необходимые переподключения на сетях проведены. Работы будет проводить организация — виновник, то есть тот, кто собственно повредил данный водовод. Это не наш подрядчик, а другие. Мы сейчас контролируем график и качество выполняемых работ. На восстановление дано сутки. По предварительным данным без воды сейчас находятся два объекта» — прокомментировал пресс-секретарь городского «Водоканала» Иван Камельских.