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В Тюмени не удалось спасти мужчину, выпавшего из окна высотки

10 сентября 2019, 16:45
Фото: Google Maps
Тюменцы сообщили о падении из окна жилого дома неизвестного мужчины. Инцидент произошел 10 сентября на улице Гондатти.
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Тюмень

Отмечается, что спасти пострадавшего не удалось. На место ЧП вызвали врачей, которые прибыли уже через 6 минут. Медики только констатировали смерть мужчины.

Его личность устанавливается, на вид погибшему около 50 лет. Около 15:17 на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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Отметим, что в Тюмени ежегодно происходит около 90 случаев падения из окон. Примерно 20 из них связанны с маленькими детьми. 20 августа тюменец выпрыгнул в окно ОКБ №2 и попытался сбежать. Его обнаружили врачи и вернули в медпункт. По словам очевидцев произошедшего, мужчина был явно не в себе. После прыжка он упал на крышу крыльца, а затем на землю. При этом пациент находился в состоянии, которое требовало постоянного наблюдения, отметили в департаменте здравоохранения.

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