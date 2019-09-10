В Тюмени не удалось спасти мужчину, выпавшего из окна высотки

Отмечается, что спасти пострадавшего не удалось. На место ЧП вызвали врачей, которые прибыли уже через 6 минут. Медики только констатировали смерть мужчины.
Его личность устанавливается, на вид погибшему около 50 лет. Около 15:17 на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Отметим, что в Тюмени ежегодно происходит около 90 случаев падения из окон. Примерно 20 из них связанны с маленькими детьми. 20 августа тюменец выпрыгнул в окно ОКБ №2 и попытался сбежать. Его обнаружили врачи и вернули в медпункт. По словам очевидцев произошедшего, мужчина был явно не в себе. После прыжка он упал на крышу крыльца, а затем на землю. При этом пациент находился в состоянии, которое требовало постоянного наблюдения, отметили в департаменте здравоохранения.