Три тюменских долгостроя сдали в эксплуатацию

Их возведение велось с апреля 2014 года. Ход завершения строительства находился на постоянном контроле прокуратуры Тюменской области. В результате 29 участников долевого строительства смогут отметить новоселье.
Как сообщают в ведомстве, первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в 2018 году. Однако застройщик ООО «ЭкоДом Продакшн» свои обязательства не выполнил и в дальнейшем переносил срок завершения строительства. Для устранения нарушений прокуратурой принимались меры реагирования в отношении застройщика. Организация неоднократно привлекалась к административной ответственности. Ситуация со строительством домов рассматривалась в прокуратуре Тюменской области на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.
Принятые меры позволили ввести многоквартирные дома в эксплуатацию на основании разрешений, выданных администрацией Тюмени. Права граждан, вложивших средства в возведение домов, восстановлены. При этом, завершено строительство еще по двум домам. Застройщик решает вопрос о направлении заявки на ввод в эксплуатацию объектов.