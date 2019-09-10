Три тюменских долгостроя сдали в эксплуатацию

Как сообщают в ведомстве, первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в 2018 году. Однако застройщик ООО «ЭкоДом Продакшн» свои обязательства не выполнил и в дальнейшем переносил срок завершения строительства. Для устранения нарушений прокуратурой принимались меры реагирования в отношении застройщика. Организация неоднократно привлекалась к административной ответственности. Ситуация со строительством домов рассматривалась в прокуратуре Тюменской области на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.