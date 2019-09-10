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Три тюменских долгостроя сдали в эксплуатацию

10 сентября 2019, 11:19
Фото: Наш город / 1Mi
После вмешательства прокуратуры в Тюмени введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома по ул. Выборгская.

Их возведение велось с апреля 2014 года. Ход завершения строительства находился на постоянном контроле прокуратуры Тюменской области. В результате 29 участников долевого строительства смогут отметить новоселье.

Как сообщают в ведомстве, первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в 2018 году. Однако застройщик ООО «ЭкоДом Продакшн» свои обязательства не выполнил и в дальнейшем переносил срок завершения строительства. Для устранения нарушений прокуратурой принимались меры реагирования в отношении застройщика. Организация неоднократно привлекалась к административной ответственности. Ситуация со строительством домов рассматривалась в прокуратуре Тюменской области на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья.

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Принятые меры позволили ввести многоквартирные дома в эксплуатацию на основании разрешений, выданных администрацией Тюмени. Права граждан, вложивших средства в возведение домов, восстановлены. При этом, завершено строительство еще по двум домам. Застройщик решает вопрос о направлении заявки на ввод в эксплуатацию объектов.

#Новости#Прокуратура#Строительство#Долевое строительство#Застройщики#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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