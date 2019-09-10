СУЭНКО приглашает на открытые уроки по техприсоединению

Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ», в том числе и по индивидуальным заявкам на техприсоединение.
В Тюменском ЦОКе уроки состоятся:
- для физических лиц – 17 сентября, начало в 18:00;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 19 сентября, начало в 08:30.
Адрес: г. Тюмень, ул. Северная, 32 А, тел. 8–800-700–86–72
В Курганском ЦОКе уроки состоятся:
- для физических лиц – 17 сентября, начало в 14:00;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 19 сентября, начало в 14:00.
Адрес: г. Курган, ул. Невежина, 3, тел. 8-800-700-40-50.