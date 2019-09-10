СУЭНКО приглашает на открытые уроки по техприсоединению

Публикуем график уроков по техприсоединению (ТП) к электрическим сетям на сентябрь 2019 года. Занятия для физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) проходят ежемесячно в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» в Тюмени и Кургане.

Сюжет Тюмень