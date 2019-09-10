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СУЭНКО приглашает на открытые уроки по техприсоединению

10 сентября 2019, 05:38
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»
Публикуем график уроков по техприсоединению (ТП) к электрическим сетям на сентябрь 2019 года. Занятия для физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) проходят ежемесячно в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» в Тюмени и Кургане.
Сюжет
Тюмень

Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ», в том числе и по индивидуальным заявкам на техприсоединение.

В Тюменском ЦОКе уроки состоятся:

- для физических лиц – 17 сентября, начало в 18:00;

- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 19 сентября, начало в 08:30.

Адрес: г. Тюмень, ул. Северная, 32 А, тел. 8–800-700–86–72

В Курганском ЦОКе уроки состоятся:

- для физических лиц – 17 сентября, начало в 14:00;

- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 19 сентября, начало в 14:00.

Адрес: г. Курган, ул. Невежина, 3, тел. 8-800-700-40-50.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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