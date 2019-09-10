Нефтегазовая отрасль РФ нуждается в цифровизации и новых технологиях

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, Тюмень является базой для размещения научных центров и предприятий, ориентированных на «производство продукции для нефтегазовой отрасли». Заявление было посвящено Тюменскому нефтегазовому форуму на конференции в Москве.
Глава региона отметил, что в Тюменской области действуют крупнейшие корпорации ТЭК России - «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, СИБУР и другие. Это способствует развитию научных центров Западной Сибири. Участие в форме необходимо для обмена опытом, рассмотрении новых проектов топливного комплекса в РФ.
«Год за годом перечень рассматриваемых на форуме тем расширялся с учетом вызовов, которые стоят перед компаниями и нефтегазовой отраслью в целом», - отметил Моор.