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Нефтегазовая отрасль РФ нуждается в цифровизации и новых технологиях

10 сентября 2019, 11:26
Фото: pixabay.com
Цифровизация нефтегазовой отрасли и новые технологии в промышленности являются основой развития ТЭК в Тюменской области.
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Тюмень

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, Тюмень является базой для размещения научных центров и предприятий, ориентированных на «производство продукции для нефтегазовой отрасли». Заявление было посвящено Тюменскому нефтегазовому форуму на конференции в Москве.

Глава региона отметил, что в Тюменской области действуют крупнейшие корпорации ТЭК России - «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, СИБУР и другие. Это способствует развитию научных центров Западной Сибири. Участие в форме необходимо для обмена опытом, рассмотрении новых проектов топливного комплекса в РФ.

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«Год за годом перечень рассматриваемых на форуме тем расширялся с учетом вызовов, которые стоят перед компаниями и нефтегазовой отраслью в целом», - отметил Моор.

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#Новости#ТЭК#Развитие#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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