Нефтегазовая отрасль РФ нуждается в цифровизации и новых технологиях

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, Тюмень является базой для размещения научных центров и предприятий, ориентированных на «производство продукции для нефтегазовой отрасли». Заявление было посвящено Тюменскому нефтегазовому форуму на конференции в Москве.